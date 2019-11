Per annunciare i suoi avversari viene riproposta la stessa bandiera che ha generato la polemica con il Real Madrid.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 20:51 | aggiornato 30/11/2019 20:56

La bandiera con la quale Gareth Bale (e tutti i suoi compagni di squadra in nazionale) ha festeggiato l'accesso agli Europei 2020, aveva creato non poche polemiche nel Real Madrid: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". Con questa frase il gallese ironizzava sull'accusa che gli era stata mossa dall'ex Blancos, Pedrag Mijatovic, di pensare appunto prima ad altre cose prima delle Merengues.

Alla fine da Madrid hanno deciso di non punire il giocatore, considerato troppo importante in questo momento per Zinedine Zidane.

La società ha deciso di chiudere un occhio, ma molto probabilmente la modalità scelta dal Galles per annunciare i prossimi avversari nel girone (tra cui anche l'Italia) non piacerà particolarmente. La nazionale britannica ha infatti optato per una riproposizione di quella bandiera, anche se sotto un'altra forma: "Svizzera. Turchia. Italia. In questo ordine". Chissà cosa ne penseranno al Santiago Bernabeu... A Gareth Bale probabilmente avrà strappato un altro sorriso.