Nel gioco del 10eLotto vanno scelti numeri dall'1 al 90 e ci sono tre modalità di vincere: l'estrazione immediata, nel caso in cui vengano estratti 20 numeri casuali; estrazione del Lotto, in cui la combinazione vincente è composta dai primi 2 numeri di ogni ruota, ad esclusione della ruota Nazionale; estrazione ogni 5 minuti, dove vengono estratti 20 numeri con un'estrazione ogni cinque minuti. Ecco di seguito l'ultima estrazione del 10eLotto, basata sui numeri del Lotto delle ore 20.00, estrazione n.144 di sabato 30 novembre 2019:

Per giocare al Lotto con estrazioni bisogna puntare, e si può scegliere se farlo su tutte o solo su alcune ruote. I numeri giocabili nel Lotto per ogni ruota sono 10 , e le combinazioni sono le classiche: singolo numero estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Il gioco del Lotto appassiona sempre milioni di italiani che sperano di indovinare due o più numeri per cambiare la loro vita. Per giocare occorre indovinare 5 numeri, compresi tra 1 e 90 ed estratti su 10 ruote, a cui si aggiunge la ruota Nazionale che non viene collegata a nessuna città. Una volta estratto, il numero non viene reinserito nell'urna.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK