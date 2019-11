Due fazioni della Curva Nord delle Rondinelle sarebbero arrivate agli scontri a causa del supporto di una delle due tifoserie alla protesta degli ultras atalantini.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 14:56 | aggiornato 30/11/2019 15:01

Momenti di tensione al Rigamonti di Brescia, dove è in programma Brescia-Atalanta, derby lombardo della 14ª giornata di Serie A. Due gruppi del tifo organizzato delle rondinelle sono arrivati a scontrarsi tra di loro.

La causa degli scontri sarebbe riconducibile ad uno striscione che la Curva Nord ha indirizzato contro il gruppo "Brescia 1911", colpevole di aver condiviso la protesta dei tifosi dell'Atalanta. Questi ultimi, infatti, oggi non saranno al Rigamonti a sostenere la squadra allenata da Gasperini, in segno di protesta contro l'obbligo della tessera del tifoso per la partecipazione alla trasferta, come da disposizione del Viminale.

Anche gli ultras del gruppo "Brescia 1911" oggi non entreranno allo stadio oggi, in segno di fratellanza verso gli ultras cugini. La protesta, però, non è stata condivisa dal resto della Curva Nord, e così si è arrivati agli scontri. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per separare i due gruppi di tifosi.