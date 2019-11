Novembre nero per Ronaldo: zero gol con la Juventus

Una statistica che prima di adesso si era ripetuta dieci anni fa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 12:38 | aggiornato 30/11/2019 12:45

Un novembre da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Questo il mese più buio negli ultimi anni di carriera per l'attaccante portoghese, che ha segnato l'ultimo gol con la maglia della Juventus il 30 ottobre scorso, nella gara vinta contro il Genoa a tempo scaduto.

Subito dopo la sosta, dove CR7 ha trovato quattro gol in due partite, score che ha fatto ben sperare Sarri e tutti i tifosi della Juventus. Peccato che al rientro Ronaldo abbia giocato quattro partite, sottolinea la Gazzetta dello Sport, senza mai trovare il gol. L'unica gara saltata dal portoghese è stata quella con l'Atalanta, e prima di quella la discussa sostituzione contro il Milan.

Adesso CR7 tornerà in campo domani, domenica 1° dicembre, contro il Sassuolo, nella speranza di lasciarsi alle spalle questo mese di novembre. Zero gol in un mese: a Ronaldo non succedeva dal novembre del 2009, quando giocò solo pochi minuti in due gare con il Real Madrid a causa di un infortunio alla caviglia.