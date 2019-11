Calciomercato Milan, più Rugani che Demiral dalla Juventus

A sottolinearlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che aggiunge come Rugani stia faticando a trovare spazio anche dopo l'arrivo di Sarri, suo mentore ai tempi dell'Empoli. Il difensore potrebbe anche vedersi escludere dalla lista Champions, complice il ritorno di Chiellini tra febbraio e marzo, dinamica che potrebbe spingerlo a valutare il trasferimento in rossonero a gennaio.

I bianconeri, però, non vorrebbero privarsi dell'ex Sassuolo: la valutazione che la Juve fa di Demiral è piuttosto alta, si parla di 40 milioni di euro, cifra inavvicinabile al momento per il Milan, che potrebbe così virare su un altro nome, quello di Daniele Rugani .

Il Milan è alla ricerca di un difensore. Con Leo Duarte fermo per almeno tre mesi per via dell'operazione subita nei giorni scorsi, e con Caldara che è ancora un oggetto misterioso, Maldini e Boban cercano un difensore da regalare a Pioli, ed il nome sembra essere quello di Demiral , difensore turco in forza alla Juventus da questa stagione.

Il difensore turco della Juventus sembra inaccessibile per via della valutazione. Ecco che si fa più concreta l'opzione Rugani.

