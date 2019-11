Il prossimo incontro tra l'agente e i rossoneri potrebbe essere quello decisivo. E intanto il Bologna è alla finestra.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 10:55 | aggiornato 30/11/2019 11:00

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, due strade che potrebbero tornare a incrociarsi. Dopo l'addio nel 2011, i rossoneri vogliono puntare di nuovo sul fuoriclasse svedese che, nonostante i 38 anni, è fortemente convinto di poter fare ancora la differenza. Il Milan ha ammorbidito la sua linea che vietava gli ultratrentenni, e adesso Maldini e Boban aspettano una risposta da Ibra.

L'offerta del Milan è quella di sei mesi con opzione di rinnovo per una stagione intera, offerta che servirebbe a tutelare anche Ibra in primis, come scrive il Corriere dello Sport: in caso il Milan-bis non andasse bene, a giugno sarebbe libero di accasarsi altrove. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, sicuramente prima di Natale, e il momento decisivo potrebbe essere quello del prossimo blitz di Mino Raiola, atteso prossimamente a Milano per incontrare la dirigenza rossonera.

Intanto il Bologna attende, con Mihajlovic che in conferenza ha affermato che Ibra ha ancora bisogno di una decina di giorni per decidere. O Milan o Bologna, non sembrano altre le strade che potrebbe prendere Ibra, con il ritorno in Italia sempre più vicino.