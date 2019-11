Il brasiliano piace ai bianconeri, e Paratici attende segnali da Londra.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 10:12 | aggiornato 30/11/2019 10:17

La Juventus prepara le mosse per il mercato. I bianconeri stanno sondando il terreno per regalare a Sarri i giusti rinforzi, e Paratici si sta muovendo in anticipo per anticipare la concorrenza. Una delle mosse del ds bianconero potrebbe essere Willian, esterno del Chelsea che piace molto al club di Torino.

L'obiettivo della Juventus sarebbe quello di prendere Willian a parametro zero. Il brasiliano, infatti, ha un contratto col Chelsea in scadenza il prossimo 30 giugno 2020, ed è al lavoro con la società londinese per il rinnovo. La trattativa, però, non sembra procedere liscia, visto che c'è differenza tra domanda, i tre anni di contratto chiesti da Willian, e offerta, col Chelsea che ne offre uno.

Come scrive Tuttosport, la Juventus vorrebbe inserirsi nella trattativa, con Paratici che avrebbe già contattato i vertici del Chelsea in occasione del suo recente viaggio a Londra. I bianconeri restano alla finestra, ma guardano anche altrove, come in casa PSG, dove Meunier e Kurzawa sono due elementi che Sarri apprezzerebbe.