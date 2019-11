Juventus-Inter: duello di mercato per Gosens

Bianconeri forti sul giocatore, ma anche l'Inter fa sul serio.

30/11/2019

Robin Gosens si sta mettendo in mostra con l'Atalanta. Il laterale tedesco è alla terza stagione in maglia orobica, con cui ha collezionato 60 presenze e segnato 2 gol, ma è in questo campionato che Gosens sta trovando la consacrazione sotto la guida di Gasperini.

Il tedesco ha attirato a sé l'attenzione di diversi club, e i principali sono proprio italiani. La Juventus ha messo gli occhi sul giocatore, con Sarri che gradirebbe il suo arrivo a Torino per rimpinguare la fascia sinistra che, dopo Alex Sandro, è orfana di giocatori in quel ruolo, visto che De Sciglio e Cuadrado sono adattati. Come scrive il Corriere dello Sport, oltre ai bianconeri anche l'Inter si è mostrata interessata a Gosens. Per lui si profila dunque un duello di mercato, se non a gennaio sicuramente a giugno.