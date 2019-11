L'argentino piace molto ai nerazzurri, e Zanetti è volato a Lima per visionarlo.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 08:17 | aggiornato 30/11/2019 08:22

Mentre in campo continua il testa a testa con la Juventus, fuori dal campo l'Inter lavora per cercare qualche rinforzo in vista del mercato di gennaio. Marotta vuole regalare a Conte i giocatori necessari per rendere ancor più competitiva la squadra, ed è per questo che i nerazzurri hanno già messo gli occhi su Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate.

I nerazzurri non hanno perso tempo, e già la scorsa settimana, in occasione della finale di Copa Libertadores tra River e Flamengo, Javier Zanetti è volato a Lima per vedere alcuni giocatori, tra cui Gabigol, tesoretto dell'Inter, e proprio Quarta, scrive TyC Sports.

Sarebbe stato proprio Quarta l'oggetto di interesse del vicepresidente dell'Inter: classe 1996, Quarta avrebbe impressionato Zanetti, e adesso la società starebbe pensando a lui per gennaio. A buttare acqua sul fuoco ci ha pensato il procuratore di Quarta, Gonzalo Goñi, che ha dichiarato ai microfoni di Infobae:

Lucas ha un passaporto comunitario, e il River deve vendere, per questo ritengo possibile che a gennaio possa andare in Europa. È una cosa che può succedere. Cercheremo di dare la priorità all'aspetto sportivo che a quello economico. Non porterò il ragazzo in Europa al primo club pronto a mettere i soldi.

A confermare il valore del ragazzo, poi, ci ha pensato lo stesso River Plate: Quarta, infatti, ha una clausola rescissoria pari a 22 milioni di euro, e difficilmente il River libererà il giocatore a cifre inferiori.