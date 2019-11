A finanziare l'operazione potrebbe essere proprio il brasiliano, fresco di Copa Libertadores.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 08:39 | aggiornato 30/11/2019 08:43

40 gol stagionali, una Copa Libertadores e un valore aumentato esponenzialmente dopo gli ultimi mesi: si tratta di Gabigol, attaccante brasiliano in forza al Flamengo ma ancora di proprietà dell'Inter. E proprio i nerazzurri sorridono, sapendo di poter contare sul tesoretto che l'attaccante rappresenta e potersi così autofinanziare il mercato di gennaio. Marotta ha già fatto sapere che per Gabigol l'Inter ha altri progetti, ovvero la cessione, da cui i nerazzurri vorrebbero ricavare circa 25 milioni di euro, cifra necessaria per un obiettivo in particolare.

Si tratta di Dejan Kulusevski, centrocampista svedese classe 2000 in forza al Parma ma di proprietà dell'Atalanta. Kulusevski piace e anche tanto ai nerazzurri, che vorrebbero provare il colpo già a gennaio. L'Atalanta, però, è una bottega cara: per lo svedese gli orobici non chiedono meno di 40 milioni di euro, cifra che potrebbe essere parzialmente coperta proprio con la cessione di Gabigol, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il prestito di Gabigol scade a dicembre, e l'Inter si sta già muovendo per cercare di piazzare l'attaccante e arrivare così allo svedese, battendo sul tempo la concorrenza della Juventus e della Premier League.