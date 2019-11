Il centrocampista argentino: "Al momento però la mia testa è solo a Udine".

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 11:45 | aggiornato 30/11/2019 11:50

Spesso accostato all'Inter, le strade di Rodrigo De Paul e dei nerazzurri non si sono mai incrociate, almeno finora. Il centrocampista argentino è uno degli uomini più importanti dell'Udinese, con cui ha l'obiettivo di centrare la salvezza. Inevitabile, però, non sentire le voci di mercato riguardanti i nerazzurri, che De Paul commenta così:

Mi lusinga essere accostato a un club come l'Inter. Io cerco di non star dietro alle voci, ma significa che sto facendo bene. Non conosco Conte di persona, Lautaro mi dice che dà tanta carica e lavora bene. Adesso la mia testa è a Udine, anzi alla Lazio. Sono concentrato sulla prossima avversaria, ho sempre dato tutto per l'Udinese e continuerò a farlo.

Sul suo momento e quello della squadra, compreso l'esonero di Tudor, De Paul parla così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: