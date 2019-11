Calhanoglu: "Il Bayern Monaco? Se mi chiamassero, non direi no"

Calhanoglu: "Il Bayern Monaco? Se mi chiamassero, non direi no"

A sbloccare il match al 10' è Leon Bailey, che viene imbeccato da Volland e col destro batte Neuer in diagonale. Al 34' arriva il pareggio del Bayern con Thomas Muller, che trova il primo centro in questo campionato (il terzo stagionale considerando anche le coppe) con un sinistro deviato dal limite dell'area.

Ecco la prima sconfitta per Hans-Dieter Flick sulla panchina del Bayern Monaco. All'Allianz Arena, nel match valido per la 13esima giornata di Bundesliga, i bavaresi perdono 2-1 contro il Bayer Leverkusen e scivolano momentaneamente al quarto posto a -3 dal Lipsia capolista.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK