Nelle sue prime quattro partite da allenatore, Flick ha reso impenetrabile la difesa: subiti appena due tiri in porta. La squadra vincerebbe perfino con la porta vuota.

di Franco Borghese - 30/11/2019 14:00 | aggiornato 30/11/2019 14:05

C'era una volta un buco nella diga. La difesa del Bayern Monaco faceva acqua da tutte le parti. Nelle ultime 8 partite della gestione Niko Kovac erano state incassate ben 18 reti. Improvvisamente, con l'arrivo di Hansi Flick, la squadra ha trovato equilibrio e maggiore stabilità. Al punto che Manuel Neuer, da anni considerato uno dei portieri più forti al mondo, risulta essere inutile.

Da quando Flick è diventato allenatore capo del Bayern Monaco, la squadra ha vinto 4 partite su 4 con 16 gol segnati e nemmeno uno subito. Oggi, nella gara di campionato contro il Bayer Leverkusen, può stabilire due record curiosi. Dovesse vincere con almeno tre gol di scarto sarebbe il migliore allenatore bavarese di sempre nelle prime 3 partite di Bundesliga. Per ora, in Baviera, questo record lo detiene Ancelotti che aveva vinto le sue prime tre partite di campionato segnando 11 gol e subendone uno solo.

Vincendo con 4 gol di scarto Flick sarebbe perfino il migliore di sempre nella storia della Bundesliga. Il record lo detiene Willi Entenmann che nel 1986 prese lo Stoccarda vincendo le prime tre partite di campionato segnando 13 gol e subendone 2. Quel che impressiona però è la facilità con la quale il Bayern Monaco ora tiene la porta inviolata.

Il Bayern Monaco è talmente solido in difesa che vincerebbe anche senza portiere

Nelle ultime quattro partite il Bayern Monaco ha subito appena due tiri in porta. Di fatto se quelle due conclusioni fossero state gol, i bavaresi avrebbero comunque vinto la partita. Di fatto giocando lasciando la porta vuota il Bayern sarebbe comunque riuscito a conquistare i tre punti in tutte e quattro le partite. Neuer, di conseguenza, è inutile. Sia chiaro: è ovviamente un paradosso, un'estremizzazione. Basata però su statistiche reali.

La statistica farà felici i tifosi della Schickeria, il gruppo ultras del Bayern, che nel 2011 non vedeva di buon occhio il suo acquisto. La colpa del portiere era quella di aver frequentato a lungo la curva dello Schalke, con cui non ci sono buoni rapporti. Il 2 marzo del 2011, in occasione della semifinale di Coppa di Germania fra il Bayern e lo Schalke, i tifosi bavaresi accolsero Neuer con una serie di striscioni emblematici: "Neuer, tu sei e rimani un ospite".

Ora in realtà più che un ospite è una figurina. La sua presenza non incide in alcun modo sul risultato delle partite. La realtà è che nella difesa del Bayern c'era una volta un buco nella diga. Ed è stato bravo Flick a trovare la falla e sistemarla. Nei momenti di emergenza però servirà ancora una grossa mano da Neuer.