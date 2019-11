Il centrocampista cileno non è felice al Barcellona: "A dicembre potrei andare via".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 13:35 | aggiornato 30/11/2019 13:40

Arturo Vidal non è felice del momento che sta vivendo al Barcellona e non fa nulla per nasconderlo. Ai microfoni di TV3 il centrocampista cileno, che in stagione ha collezionato 4 gol e 1 assist in 13 presenze, ha dichiarato:

Mi piacerebbe restare qui per sempre, ma devo essere sincero e vivere giorno per giorno. Fino a questo momento non ho giocato in diverse occasioni. Questo mi ha fatto sentire triste. Se a dicembre, o quando la stagione sarà finita, non mi sentirò importante qui, dovrò trovare una soluzione e ampliare gli orizzonti. Voglio essere importante

Classe 1987, il 32enne ha un contratto in scadenza nel 2021 col Barcellona. Su di lui ha messo gli occhi l'Inter, che per gennaio ha nel mirino anche De Paul, Kulusevski e Soumaré. Vidal resta però in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte.