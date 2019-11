Barcellona-Real Madrid di nuovo a rischio rinvio

Una mobilitazione di massa organizzata da Tsunami Democratic proprio il 18 dicembre, giorno della partita.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 08:01 | aggiornato 30/11/2019 08:06

Barcellona-Real Madrid doveva giocarsi lo scorso 26 ottobre, ma la gara è stata rinviata al prossimo 18 dicembre a causa di tensioni indipendentiste che non hanno permesso il regolare svolgersi della partita.

Ma adesso il Clasico sarebbe a rischio anche per il 18 dicembre, data decisa dalla RFEF e dalla Liga: la causa sarebbero nuove tensioni indipendentiste organizzate proprio per il 18 dicembre, un mercoledì, che porterebbero a manifestazioni di massa per chiedere l'indipendenza della Catalogna.

A organizzare la giornata è Tsunami Democratic, l'ala più radicale dell'indipendentismo catalano che sui social ha dichiarato:

L'eccezionale situazione politica, giuridica e repressiva impone l’obbligo di affrontare temi come la libertà, i diritti fondamentali e l'autodeterminazione della Catalogna. Con prigionieri politici e senza autodeterminazione né diritti fondamentali, non esiste normalità. Il 18 dicembre il Clasico lo giocheremo tutti.

Queste le dichiarazioni di Tsunami Democratic, che non fanno sperare per il meglio. Barcellona e Real attendono novità da parte delle forze dell'ordine, ma l'ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è quella di una trasferta lampo, con arrivo in un hotel vicinissimo allo stadio, Clasico e poi subito ritorno a Madrid.