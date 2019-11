Ai microfoni de La Repubblica ha parlato l'ex centravanti dell'Inter, Alessandro "Spillo" Altobelli, che ha parlato di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, protagonisti assoluti nella vittoria per 3-1 dei nerazzurri sul campo dello Slavia Praga nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League:

Credo che confrontare Lukaku e Bobo Vieri non sia una bestemmia, per come il belga gioca spalle alla porta e per la facilità con cui trova la rete. Quanto all'accostamento tra Lautaro Martinez e il Fenomeno, penso che oggi solo Lionel Messi sia più forte di Lautaro. L'Inter non deve cederlo per meno di 250 milioni, è più forte di Neymar. Nessun attaccante in Europa pressa così il gioco avversario. A Praga l’ha dimostrato ancora una volta