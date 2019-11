Dalla Legacy Arena nel BJCC (Birmingham-Jefferson Convention Complex), in Alabama, va in scena la prima puntata dello show blu dopo Survivor Series di domenica scorsa.

di Marco Ercole - 29/11/2019 18:16 | aggiornato 29/11/2019 21:21

Dalla Legacy Arena nel BJCC (Birmingham-Jefferson Convention Complex), in Alabama, va in scena la prima puntata di SmackDown dopo Survivor Series 2019 di domenica scorsa. La WWE torna dunque in azione e promette delle novità. Tra tutte, chi o cosa svelerà Bray Wyatt come novità della "Firefly Fun House"?

Dopo aver mantenuto l'Universal Championship ha annunciato che proporrà qualcosa di nuovo nella puntata che ci sarà stasera.

"The Fiend" è stato spinto al limite sia fisicamente che mentalmente nella resa dei conti con Daniel Bryan, a SmackDown potrebbe mettere nel mirino un nuovo avversario. Di sicuro rivelerà un nuovo volto nella "Firefly Fun House". Qualcuno o qualcosa si unirà all'equipaggio di Huskus the Pig Boy, Abby the Witch, Mercy the Buzzard e Rambling Rabbit? Avranno un nuovo amico? O Wyatt ha qualcosa di molto più grande e sinistro in serbo?

WWE SmackDown, 29 novembre 2019

