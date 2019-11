Prosegue la terza edizione del torneo amatoriale più prestigioso di questo sport: sei weekend all’insegna del divertimento per vincere viaggi gratuiti in Europa.

di Redazione Fox Sports - 29/11/2019 07:10 | aggiornato 29/11/2019 20:15

La Vueling Padel Cup MSP è entrata nella fase calda. Il tour dei circoli di Roma targato Vueling e MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni) è arrivato alla sua quinta tappa, l’ultima prima del Master finale in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre al Villa Pamphili Padel Club. Appuntamento domani, sabato 30 novembre, e domenica 1° dicembre al Paddle Clan Hill (Via Lago Santo, 23), dove tutto è pronto per una maratona di padel. Anche per questo weekend, infatti, si registra il tutto esaurito come numero di iscrizioni: si giocherà dalle 9 del mattino fino a sera, per conquistare gli ultimi posti utili per il Master, la tappa finale del circuito, quella più attesa. Tra i “requisiti” per l’accesso al Master, infatti, oltre al numero di tappe disputate ci sono anche i risultati ottenuti sul campo. Nella categoria maschile ci sarà spazio per 24 coppie, nel femminile e nel misto per 18.

La Vueling Padel Cup MSP si conferma la manifestazione amatoriale tra le più prestigiose a livello dilettantistico di uno sport praticato e apprezzato in tutto il mondo. E con l’avvicinarsi di Natale, i premi in palio invogliano i padelisti di tutta Roma a iscriversi: con il primo e il secondo posto si vincono biglietti omaggio Vueling di andata e ritorno, con le tariffe Basic e Optima, che la compagnia aerea metterà a disposizione per volare verso una delle 40 destinazioni europee operate da Roma Fiumicino. Per i vincitori, in palio anche racchette da padel griffate Dunlop e occhiali Barkey.

Vueling Padel Cup MSP, il Master si avvicina

Tra i partecipanti alla Vueling Padel Cup MSP spicca anche Massimiliano Sorrentino, meglio conosciuto come “Bombelvis”, star del celebre programma televisivo “Tu si que vales”. Corriere dello Sport e Sport Club Magazine si confermano anche quest’anno media partner dell’evento mentre, tra gli sponsor, sono tornati il Gruppo Cisalfa e la Birra Estrella Damm.

Hanno fatto invece il loro ingresso il brand di abbigliamento sportivo Bidi Badu, gli occhiali Barkey e Dunlop quale palla ufficiale del torneo, oltre a Cottorella che è l’acqua ufficiale della manifestazione.

Di seguito il calendario e le strutture in cui si sta tenendo la Vueling Padel Cup di Roma: