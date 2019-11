Premier League, partnership tra West Ham e Iron Maiden

Le maglie messe in vendita sono andate subito completamente esaurite.

di Marco Ercole - 29/11/2019 19:45 | aggiornato 29/11/2019 19:55

Molto probabilmente Steve Harris avrà presto tante nuove occasioni per farsi venire la pelle d'oca. Per sua stessa ammissione, infatti, il leader, fondatore e bassista degli Iron Maiden, dichiarato tifoso del West Ham, si emoziona ogni volta che vede tra i suoi fan durante i concerti qualcuno con indosso la maglia degli Hammers:

Quando sono sul palco e tra il pubblico noto qualcuno che indossa qualcosa del West Ham, mi viene la pelle d’oca.

Ecco, come dicevamo prima ci saranno molte più occasioni, perché la sua squadra del cuore ha creato una maglia speciale, con la band heavy metal (da oltre 100 milioni di dischi) come soggetto principale.

Iron Maiden and West Ham United have worked together on a kit.

Steve Harris, founding bass player and main songwriter, modelling the shirts in this photo with Pablo Zabaleta pic.twitter.com/pbLIX2ylNR — Bands FC (@_Bands_FC) November 29, 2019

La collaborazione nasce proprio tra gli Iron Maiden e il calciatore del West Ham, Pablo Zabaleta, e il frutto è stato una divisa particolare intitolata "Die With Your Boots On", come da titolo dell'album "Piece of Mind" prodotto nel 1983. Si tratta di una classica maglia degli Hammers per colori e design, ma al centro al posto dello sponsor c'è il logo degli Iron Maiden.

Il modello è stato messo in vendita sul sito della band ed è andato subito esaurito, sfruttando anche gli sconti del Black Friday. Probabile che nelle prossime esibizioni, dunque, ci siano molti più fan con la maglia del West Ham addosso.