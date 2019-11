I tre favoriti principali per la vittoria sono Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Virgili van Dijk.

di Marco Ercole - 29/11/2019 17:24 | aggiornato 29/11/2019 17:29

Qualche fuga di notizie (n salsa argentina) sembra esserci già stata, ma per sapere ufficialmente chi sarà ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro 2019 si dovrà attendere lunedì 2 dicembre, quando Parigi catalizzerà l'attenzione dell'intero mondo del calcio. Al Teatro Chatelet si terrà infatti la cerimonia di premiazione della 64esima edizione del più ambito trofeo individuale di questo sport.

Ci saranno tanti campioni nella platea, in particolare Leo Messi, allo stato attuale favorito numero uno per la vittoria di quello che sarebbe il suo sesto riconoscimento in carriera. L'organizzazione della cerimonia sarà opera di France Football e de L'Equipe, cioè le due principali testate sportive nazionali francesi.

Pallone d'oro 2019, tutti i dettagli

A partire dalle 17 comincerà a essere svelata in ordine decrescente la classifica, a partire dal trentesimo fino all'undicesimo posto. A seguire ci sarà una cerimonia nella cerimonia per annunciare la top ten. Nel corso della serata saranno anche assegnati i premi per il trofeo Kopa (destinato al miglior giocatore under 21) e il trofeo Yashin (dedicato al miglior portiere).

Questa seconda fase della cerimonia avrà inizio alle 20:30, con Didier Drogba e Sandy Heribert a presentare. Sarà in questo momento che, ovviamente, saranno svelate le prime dieci posizioni tra i candidati e verrà incoronato il Pallone d'Oro 2019.