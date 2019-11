Terminato il faccia a faccia tra ADL e la squadra andato in scena a Castel Volturno. Ecco cos'è successo.

di Redazione Fox Sports - 29/11/2019 15:20 | aggiornato 29/11/2019 15:34

È terminato l'incontro tanto atteso in casa Napoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis e la squadra, a quasi un mese dall'ammutinamento post Salisburgo. A Castel Volturno c'erano ovviamente anche il tecnico Ancelotti, il direttore sportivo Giuntoli, l'amministratore delegato Chiavelli e il figlio di De Laurentiis, Edoardo. Come raccontato da Sky Sport, ADL ha esordito ringraziando i giocatori per la prestazione messa in mostra contro il Liverpool.

Poi ha fatto capire che la posizione della società sulle multe non cambierà in alcun modo: andranno pagate. C'è stata però un'apertura al dialogo, una disponibilità ad andare incontro a Insigne e compagni. E probabilmente è stato fatto un passo indietro per quel che riguarda la causa civile sui diritti di immagine.

A fine incontro, che è stato giudicato positivo e utile per ripartire più uniti di prima, c'è statro spazio per confronti individuali. Il primo a lasciare Castel Voltuno è stato l'infortunato Malcuit, unico giocatore che non ha ricevuto la multa perché assente in quel Napoli-Salisburgo. Poi si è visto De Laurentiis, che ha abbandonato il centro sportivo in macchina senza rilasciare dichiarazioni.