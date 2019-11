Mondiali beach soccer, Italia-Svizzera 5-4: Azzurri in semifinale

Gli Azzurri superano 5-4 gli elvetici grazie a un gol all'ultimo secondo di Zurlo.

29/11/2019

Vola l'Italia ai Mondiali di beach soccer. Ad Asuncion gli Azzurri di Emiliano Del Duca battono 5-4 la Svizzera grazie a un gol all'ultimo secondo di Emanuele Zurlo e volano in semifinale. La decide l'uomo che ha preso il posto di bomber Gori, in serata nera e sostituito per infortunio. A sbloccare il match al 5' è l'elvetico Noel Ott con un gran destro, poi il classe 2000 Josep Junior Gentilin trova il pari.

Gori fallisce il rigore del 2-1, subito dopo Ott non perdona e riporta i suoi in vantaggio. Il tris lo firma Mo Jaeggy con una meravigliosa acrobazia su cross di Borer. Al 21' Gori esce dal campo in lacrime per una distorsione alla caviglia, ma il sostituto Zurlo entra alla perfezione e in rovesciata fa 3-2 a pochi secondi dal terzo tempo.

Ramacciotti di sinistro sigla il 3-3, poi ancora Zurlo in rovesciata cala il poker. La Svizzera non molla e trova il pareggio con Borer, ma all'ultimo secondo Zurlo - su lancio di Del Mestre - fissa il risultato sul 5-4 e fa impazzire la panchina azzurra. Ora l'Italia affronterà la Russia che a sorpresa ha battuto i campioni del mondo in carica del Brasile. Il match è in programma sabato 30 novembre alle 20.15 (diretta TV su Sky Sport) sempre ad Asuncion (Paraguay). L'altra semifinale vedrà opposte Portogallo e Giappone.