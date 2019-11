Silenzio, parla Zlatan Ibrahimovic. In attesa di decidere se accettare o meno la proposta del Milan, l'attaccante svedese si confessa a La Gazzetta dello Sport e fa capire quanto gli piacerebbe tornare al Milan:

Milano è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via da lì. Amo scegliere, non essere scelto. Non sono diventato imprenditore. Sono nato imprenditore e diventato calciatore