"Casa Viola" sorgerà alle porte nei pressi della città, costerà 70 milioni di euro e ospiterà anche la squadra femminile. Commisso: "Un'opera mai vista in Europa".

29/11/2019

Doveva passare il Giorno del Ringraziamento in patria, ma all'ultimo ha abbracciato moglie e figli per poi imbarcarsi per l'Italia. Se qualcuno si stava ponendo delle domande sul ruolo che Rocco Commisso ha intenzione di ricoprire per questa Fiorentina, ecco che il suo impegno in prima persona per tutte le questioni che riguardano gli affari viola più delicati diventa la risposta definitiva. Il patron dei gigliati ha avuto una due giorni di fuoco: mercoledì ha incontrato Federico Chiesa e il suo entourage, col quale si è intrattenuto qualche ora per parlare di questo fantomatico rinnovo di contratto per il quale il giocatore nutre ancora qualche perplessità.

La riunione però è andata bene e filtra ottimismo, nonostante le previsioni nefaste della vigilia. Giovedì invece Commisso ha presentato alla stampa italiana il progetto per il nuovo centro sportivo, un impianto che si propone di ospitare tutte le categorie della società e sarà ultimato, secondo quanto riportato dal prospetto, nel 2021. Al momento dell'annuncio il presidente della Fiorentina è apparso emozionato ma nello stesso tempo carico più che mai, confermando in prima persona il suo impegno totale per la causa viola:

Oggi in America è un giorno di festa, ma io sono qui per fare un regalo a tutti i cittadini. È un progetto sul quale abbiamo investito tanto. Per farvi un esempio: negli Stati Uniti ho un'azienda con 4500 dipendenti in 22 stati, che fattura 2 miliardi di dollari. La Fiorentina fattura 100 milioni di euro e per lei sto spendendo quasi il doppio di quanto ci sono costati i nostri uffici negli USA.

Idee chiare e messaggi, nemmeno troppo sibillini, per tutte le componenti politico-burocratiche della città. Commisso si augura che, dopo aver scoperto le proprie carte, possano definitivamente cessare le speculazioni dei mesi passati riguardanti il suo presunto ruolo alla guida del club. C'è, viceversa, voglia di crescere e costruire qualcosa di veramente importante in una piazza che, negli ultimi anni, ha vissuto nell'anonimato della gestione Della Valle. Affiancato dal fidato Joe Barone, l'italo-americano ha spiegato per filo e per segno come verrà sviluppato il progetto del nuovo centro sportivo, coinvolgendo anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’architetto autore del progetto Marco Casamonti e l’assessore regionale all’urbanistica Vincenzo Ceccarelli.

Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina: l'italo-americano di origini calabresi ha acquistato il club viola nella scorsa primavera, dando subito un'impronta chiara a quelli che saranno i suoi piani per il futuro. Con la costruzione del nuovo centro sportivo ha certificato il fatto di voler investire in Italia

Fiorentina, Commisso presenta il nuovo centro sportivo: "Nessuno in Europa come noi"

Il nuovo centro sportivo della Fiorentina sorgerà fuori dalla città, in una zona paesaggisticamente ad alto pregio ambientale. Non sono infatti mancate le proteste degli ambientalisti, ma gli ideatori del progetto hanno garantito che i dintorni non verranno minimamente intaccati e che verrà tenuto un particolare occhio di riguardo per la parte naturale. Si parla di un'area da 25 ettari che ospiterà dieci campi da calcio, una zona relax con sauna, un paio di piscine, cliniche mediche e diverse tribune da utilizzare per i tifosi che vorranno assistere agli allenamenti.

Inoltre, ci saranno suite e strutture ricettive per ospitare tutti i ragazzi delle giovanili, sia quelli che provengono da altre zone di Italia che gli stessi calciatori della prima squadra, che a "Casa Viola" potranno alloggiare di rientro dalle trasferte più lunghe. Il costo dei terreni si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, ai quali Commisso dovrà aggiungerne circa 60 per ultimare definitivamente il centro, l'unico in Europa che ospiterà anche la propria squadra femminile:

Sarà un investimento da 70 milioni che non credo abbia fatto qualcuno nella storia del calcio dopo appena quattro mesi. È esattamente lo stesso approccio che ho avuto per la mia azienda. Questo è come io vedo il mondo, si deve investire: tutto questo sarà sempre patrimonio della Fiorentina.

"Casa Viola" sarà anche il più grande centro sportivo d'Europa: per progettarlo, gli architetti hanno viaggiato lungo tutto il continente andando a prendere spunto da società come Tottenham e Real Madrid, esempi virtuosi di come si possa fare calcio di livello a 360 gradi: