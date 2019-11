Alla vigilia di Fiorentina-Lecce, match della 14ª giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei viola Vincenzo Montella che ha affrontato diversi argomenti, a cominciare dal possibile utilizzo di Federico Chiesa:

Devo vedere prima di tutto come sta fisicamente, lo farò oggi. Certo che mi piacerebbe avere Chiesa a disposizione, anche per dieci minuti. Lo valuteremo. Ieri non si è allenato con la squadra, oggi lo valutiamo dopo 5-6 giorni senza allenamenti. Quando esci dalle sconfitte si creano tante voci e critiche. Ci sta. Quando un calciatore, non Chiesa nello specifico, recupera da un infortunio, deve stare bene sia mentalmente che fisicamente. Uno può giocare con le infiltrazioni, un altro magari no. Quando non si è sicuri nella testa ci vuole un po' per tornare in campo. Non mi sembrava di aver detto nulla di eccezionale. L'incontro con la società? Era previsto. Io mi auguro che possa recuperare perché è un valore per noi e per il calcio italiano