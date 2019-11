Al suo posto sarà ballottaggio tra Boateng e Vlahovic per un posto accanto a Ribery.

di Marco Ercole - 29/11/2019 19:59 | aggiornato 29/11/2019 20:04

Niente da fare, Vincenzo Montella non potrà contare su Federico Chiesa nella sfida di Serie A della sua Fiorentina contro il Lecce. L'attaccante, al centro delle polemiche nell'ultima settimana per non essersela sentita di entrare nell'ultima gara di campionato, è stato lasciato fuori dai convocati.

La decisione è stata presa dal momento che - come precisato dal club - il ragazzo "continua il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo".

Serie A, Fiorentina: Chiesa fuori dai convocati

Non c'è stata possibilità di recuperarlo quindi, nonostante Montella avesse auspicato in conferenza stampa di poter fare affidamento su uno dei suoi giocatori più importanti:

Certo che mi piacerebbe avere Chiesa a disposizione, anche per dieci minuti. Lo valuteremo. Ieri non si è allenato con la squadra, oggi lo valutiamo dopo 5-6 giorni senza allenamenti. Quando esci dalle sconfitte si creano tante voci e critiche. Ci sta. Quando un calciatore, non Chiesa nello specifico, recupera da un infortunio, deve stare bene sia mentalmente che fisicamente. Uno può giocare con le infiltrazioni, un altro magari no. Quando non si è sicuri nella testa ci vuole un po' per tornare in campo. Non mi sembrava di aver detto nulla di eccezionale. L'incontro con la società? Era previsto. Io mi auguro che possa recuperare perché è un valore per noi e per il calcio italiano.

Senza Chiesa, il suo posto in attacco al fianco di Ribery dovrebbe essere occupato da uno tra Boateng e Vlahovic. Questa la lista dei convocati della Fiorentina: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.