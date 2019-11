Il fuoriclasse portoghese sembra escluso dalla lotta per il Pallone d'Oro, ma lunedì potrà consolarsi con un altro riconoscimento.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/11/2019 10:39 | aggiornato 29/11/2019 10:43

No, non sarà Cristiano Ronaldo il vincitore del Pallone d'Oro 2019. In Spagna sono certi che a conquistarlo per la sesta volta in carriera sarà Lionel Messi, che lunedì sarà incoronato a Parigi. Ma il fuoriclasse portoghese potrà in parte consolarsi con un altro riconoscimento.

Sempre lunedì, infatti, si terrà a Milano il Gran Galà AIC e - riporta Il Corriere dello Sport - CR7 dovrebbe essere premiato come miglior giocatore della scorsa Serie A (chiusa con 21 reti e 8 assist in 31 presenze), succedendo così all'ex Inter Mauro Icardi che era riuscito a interrompere un dominio juventino lungo 6 anni.

Ronaldo troverà ovviamente spazio anche nel miglior undici del campionato. La formazione dovrebbe essere completata da Handanovic, Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Kolarov, Pjanic, Barella, Zielinski (o Fabian), Quagliarella e Zapata.