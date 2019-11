I 111 milioni necessari per acquistare l'argentino ora non sembrano così fuori mercato: i nerazzurri per trattenerlo puntano su Antonio Conte.

1 condivisione

di Marco Ercole - 29/11/2019 17:06 | aggiornato 29/11/2019 17:11

Se in estate quella clausola rescissoria sembra il giusto antidoto per scacciare via qualsiasi tipo di pretendente sul calciomercato, adesso la situazione legata a Lautaro Martinez è completamente diversa. L'attaccante dell'Inter è definitivamente sbocciato, con Antonio Conte è diventato un elemento imprescindibile della squadra nerazzurra, segna e fa segnare nella coppia da sogno con Romelu Lukaku.

Ecco allora che quei 111 (centoundici) milioni di euro stabiliti al momento della firma del suo contratto con l'Inter, a Milano ora non sono più sufficienti per stare sereni. Soprattutto perché Lautaro Martinez è finito nel mirino del Barcellona e un club di questo genere, dichiaratamente alla ricerca di un nuovo e giovane attaccante che possa gradualmente dare il cambio a Luis Suarez, non si farebbe certo problemi a mettere mano al portafoglio per pagare, senza dover nemmeno ricorrere a estenuanti trattative.

Calciomercato Inter, Barcellona deciso su Lautaro Martinez

Insomma, se il Barça convincesse El Toro ad accettare il trasferimento, potrebbe semplicemente depositare l'ammontare della clausola rescissoria nella casse nerazzurre e concretizzerebbe l'affare. Di conseguenza l'Inter si sta muovendo per cercare di evitare una situazione del genere, vuole prima possibile un incontro con l'agente di Lautaro per capire quali siano le intenzioni per il futuro.

E, dettaglio da non sottovalutare, pur di trattenerlo punterà sul legame che si è instaurato tra il giocatore e l'allenatore Antonio Conte, con il quale sta rendendo a livelli altissimi. Una situazione ancora da definire quindi, ma con una certezza. Se l'Inter non si sbriga, da Barcellona potrebbero portare via Martinez per 111 milioni di euro. Una clausola rescissoria che in estate sembrava altissima in sede di calciomercato, ora decisamente meno visto il rendimento dell'attaccante argentino.