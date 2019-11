Il rapporto tra il club giallonero e l'inglese è ai minimi storici: non è esclusa una cessione già durante la finestra invernale di mercato.

29/11/2019

C'era aria pesante in casa Borussia Dortmund. Non potrebbe essere altrimenti visti i risultati maturati nelle ultime settimane. Dopo il rovinoso Klassiker perso 4-0 in casa del Bayern Monaco, sono arrivati un 3-3 in rimonta contro il Paderborn e un ko per 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona. E come se non bastasse questa striscia negativa, ecco che spunta anche il caso Jadon Sancho.

L’inglese classe 2000 è stato richiamato in panchina dal tecnico Lucien Favre al 35’ della sfida contro il Bayern per scelta tecnica. Poi è stato escluso dai titolari contro il Barcellona per un ritardo alla riunione tecnica pre-partita. "Mi servono giocatori pronti e concentrati", le parole di Favre chiaramente indirizzare all'ex Manchester City.

Non è la prima volta che il 19enne viene sanzionato con dei provvedimenti disciplinari (contro il Gladbach in Bundesliga finì in trbuna per un ritardo), ma la differenza è che ora il rapporto tra le parti è ai minimi storici. Come si legge sul The Indipendent, il giocatore vuole cambiare aria e il Dortmund sarebbe disposto ad accontentarlo già a gennaio. Arrivato nel 2017 per 10 milioni dal City, oggi Sancho è valutato 140 milioni di euro. Su di lui ci sono Manchester United, Liverpool e Real Madrid.