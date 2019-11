Dopo anni da comprimario in Serie A, il portoghese è esploso definitivamente allo Sporting, che adesso lo ha blindato con una clausula da 100 milioni di euro.

Due gol, due assist e l'ennesima prestazione da stropicciarsi gli occhi. Il fatto è che serate come quella di giovedì, quando si parla di Bruno Fernandes, non stupiscono più. Il 25enne originario di Maia, piccola cittadina situata a qualche chilometro di distanza da Oporto, è ormai il centro di gravità dello Sporting Lisbona, club che lo ha acquistato due anni fa, trasformandolo da scarto italiano a "tuttocampista" tra i più contesi dell'intero continente. Il portoghese ha fatto girare la testa a diversi club, sia in campo che fuori: la sua crescita sul terreno di gioco è tangibile non solo per il netto miglioramento in fase realizzativa o per i tanti passaggi chiave decisivi, ma anche per essere diventato finalmente un riferimento, in chiave mercato il suo è uno dei nomi più caldi in circolazione.

Uno dei suoi più grandi estimatori è Pep Guardiola, che la scorsa estate lo aveva inserito ai primi posti della sua personale lista della spesa. Alla fine non se n'è fatto nulla, vuoi perché il Manchester City aveva già speso tanto nonostante la UEFA stesse vigilando su di loro, e vuoi perché lo Sporting sparava cifre astronomiche per disfarsene. Pagato 9 milioni di euro nel 2017, la sua valutazione base oggi è di 60 milioni di euro, anche se nelle ultime ore gli è stato ritoccato ulteriormente il contratto con relativo ingaggio, previo inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Bruno Fernandes può essere ormai tranquillamente considerato un top del suo ruolo, e il fatto che giochi in Portogallo è solo un particolare marginale. I numeri parlano per lui: nella prima stagione disputata a Lisbona, il centrocampista dei Leões ha messo a referto 32 gol in 53 presenze tra campionato e coppe varie, corredando il tutto con 18 assist vincenti. Statistiche da capogiro che, appunto, testimoniano la crescita esponenziale di un giocatore sul quale, ai tempi delle giovanili del Boavista, si erano spese parole molto importanti. Termini come "predestinato" e "prototipo di campione", ai quali però non erano seguiti i fatti.

Bruno Fernandes, stella dello Sporting Lisbona: nelle ultime due stagioni il centrocampista portoghese ha girato su cifre incredibili, staccandosi di dosso la fastidiosa etichetta di eterna promessa appiccicatagli in Italia

Il brutto anatroccolo è diventato cigno: l'Europa ai piedi di Bruno Fernandes

D'altronde la testa è quella che è: per giocare a grandi livelli devi dimostrarti pronto anche caratterialmente, e su questo Bruno Fernandes ha sempre palesato parecchi problemi. Sia chiaro, nulla di trascendentale, ma la poca attitudine al sacrificio fuori dal campo si è troppo spesso riflessa anche all'interno del terreno di gioco. Per questo, all'età di 17 anni, il Boavista decide di dargli il benservito, liberandolo per pochi spiccioli: Bruno lascia casa e il Portogallo per sbarcare in Italia, dove ad attenderlo non c'è una grande ma il Novara, piccola realtà che in quegli anni faceva la spola tra Serie A e B.

In Piemonte però si ferma un solo anno, perché è evidente quanto la cadetteria gli stia stretta. I suoi 4 gol in 23 partite, il primo dei quali segnato allo Spezia, denotano un ottimo impatto in un ambiente completamente nuovo, ma anche la poca disciplina tattica portatasi come eredità dalle esperienze nelle giovanili del suo paese. Eppure l'Udinese decide di scommetterci su: nell'estate 2013 i friulani versano nelle casse del Novara 2,5 milioni di euro, incassandone circa 7 tre anni dopo dalla Sampdoria. Insomma, si parla di valutazioni quasi impensabili se parametrate a ciò che Bruno Fernandes sta facendo vedere oggi.

Bruno Fernandes has been directly involved in 17 goals in 18 games for Sporting CP this season in all competitions.



La rinascita allo Sporting e la mancata Premier League

Va detto che, con il trasferimento allo Sporting, un po' di cose sono cambiate. In primis gli anni passano e, ovviamente, il giocatore ha preso consapevolezza dei propri mezzi, ma contemporaneamente ha modificato anche il proprio approccio agli affari di campo. Se prima era molto frequente la giocata fine a sé stessa, volta quasi solo a specchiarsi nella propria abilità, adesso Bruno Fernandes è uno dei migliori passatori sia dell'Europa League che della Superliga portoghese. Inoltre, si è sgrezzato parecchio in fase realizzativa, basti pensare che nell'intera esperienza italiana ha segnato 20 gol totali, gli stessi messi a referto solo in campionato lo scorso anno.

Inoltre è migliorato molto anche nella gestione umana del rapporto con gli allenatori. Meno polemiche e più lavoro è il nuovo mantra preferito, anche se - soprattutto nell'ultimo anno - non sono mancati alcuni episodi extracampo che, suo malgrado, lo hanno visto protagonista. Il primo risale alla stagione scorsa, quando una televisione portoghese mandò in onda un audio privato nel quale il giocatore accusava alcuni compagni di squadra per il poco impegno:

Ci sono giocatori che non hanno carattere qui. Non vogliono essere qui, non vogliono giocare. E se non vogliono stare qui, che se ne andassero. Firmano per un anno, prendono i soldi e se ne vanno, figli di ... Che atteggiamento è?

La società si è prontamente adoperata a smentire l'indiscrezione lanciata da Marca, arrivata a poche settimane dal curioso episodio nel quale Bruno Fernandes si è presentato al campo di allenamento con un bodyguard personale. Il motivo? A Lisbona girava voce che il giocatore avesse trovato l'accordo con il Tottenham e quindi la dirigenza, preoccupata dalla possibile reazione dei tifosi - ricordate quando si presentarono agli allenamenti armati di bastoni e picchiarono alcuni giocatori? - , ha deciso di proteggerlo. O, ancora, quando ha spaccato a calci le porte degli spogliatoi dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Boavista, la sua ex squadra.

Qualità al servizio della squadra: così si è preso la nazionale

Nonostante qualche battuta di arresto, Bruno Fernandes rimane il giocatore più impattante della Superliga lusitana. Grazie alle sue prestazioni è entrato a far parte in pianta stabile del Portogallo, dove occupa indifferentemente più posizioni. La sua duttilità tattica gli permette di giocare da trequartista, ma anche da interno destro di centrocampo e da laterale. Proprio queste sue caratteristiche hanno fatto invaghire i club inglesi, pronti a fargli i ponti d'oro per convincerlo ad accettare la Premier League. La sua capacità di appoggiare la manovra offensiva, unita a una tecnica di base di qualità assoluta, lo rende una pedina perfetta per il calcio di Guardiola.

E, la prossima estate, sarà una delle stelle della selezione portoghese all'Europeo. Davvero incredibile, se pensate che fino a poco tempo fa, quando giocava in Italia, veniva considerato poco più che un comprimario. Oggi qualcuno si starà mangiando le mani per non averlo valorizzato a dovere, mentre Bruno Fernandes continua ad aumentare di giri e, arrivati a questo punto, sogna di regalare un trofeo allo Sporting, l'unica società che ha capito quali corde toccare per valorizzarlo definitivamente. Con buona pace dei dirigenti nostrani, alle prese con un errore di valutazione che è costato svariati milioni di euro.