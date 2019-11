Grosso: "Balotelli? Se non ha voglia non possiamo permettercelo"

Grosso: "Balotelli? Se non ha voglia non possiamo permettercelo"

Il Brescia è a secco di vittorie dal 21 settembre, dal successo per 1-0 ottenuto in casa dell'Udinese grazie alla rete di Romulo. In classifica è ultimo a quota 7 punti, quattro in meno del Lecce quartultimo.

