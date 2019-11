Bologna, Mihajlovic torna a parlare in conferenza

Il tecnico serbo torna a parlare davanti ai giornalisti dopo il trapianto di midollo: "Questo percorso sta andando bene".

di Daniele Minuti - 29/11/2019 11:03 | aggiornato 29/11/2019 11:53

Sinisa Mihajlovic torna a parlare: il tecnico del Bologna ha tenuto una conferenza stampa dalla sala dello stadio Dall'Ara in compagnia dello staff medico dell'Ospedale bolognese Sant'Orsola per parlare del suo percorso di riabilitazione dopo l'annuncio della leucemia.

L'allenatore serbo ha terminato il terzo ciclo di cure nell'impianto medico e pochi giorni fa è stato rilasciato un comunicato congiunto dal club e dai medici in cui veniva annunciato che il tecnico si era sottoposto anche a un trapianto di midollo osseo.

Stando a quanto comunicato, le condizioni di Mihajlovic sono buone e le sue cure stanno procedendo bene. Ma l'allenatore del Bologna ha voluto parlare di persona per raccontare meglio di tutti la sua esperienza e le sensazioni provate in questo lungo e durissimo percorso.

Mihajlovic torna a parlare in conferenza

Appena presa la parola davanti ai giornalisti, l'allenatore è stato interrotto dall'intera rosa del Bologna con i giocatori che hanno voluto ascoltare il loro tecnico in piedi in fondo alla sala. A parlare è stato Dzemaili.

Volevamo farti questa sorpresa anche se sappiamo che non sei contento perché non ci stiamo allenando. Grazie per essere tornato fra noi.

Dopo questo bel momento, Mihajlovic è ripartito con la conferenza:

Grazie a tutti per essere qui, so che volevate essere di più ma per la prevenzione nei miei confronti non posso stare in mezzo a troppa gente a lungo. In questi 4 mesi ho sentito grande affetto: l'ultima volta ci siamo sentiti il 13 luglio quando ho annunciato la mia malattia e ora pensavo fosse giusto parlare con i medici per spiegare il mio percorso e qual è il mio stato di salute. Ho conosciuto dottori e infermieri straordinari che mi hanno supportato e sopportato e li ringrazio tutti di cuore. Dai dottori alle infermiere che sono persone eccezionali.

Terminati i ringraziamenti, la parola è passata ai medici dell'Ospedale Sant'Orsola non prima di un eloquente "Mi son rotto le palle di piangere" di Mihajlovic. A iniziare è stato il dottor Michele Calvo:

È la prima volta che parlo alla stampa, lo faccio su richiesta di Sinisa: abbiamo parlato poco in questo periodo perché dovevamo essere prudenti. La complessità della diagnosi e del percorso di cura è stata affrontata al massimo della professionalità. La storia di Mihajlovic non è usuale perché le sue analisi sono state fatte per sintomi diversi, la sua diagnosi è di leucemia acuta mieloide: un tipo di globuli bianchi si arrestano e proliferano senza controllo, col midollo che perde la capacità di produrre rossi, bianche e piastrine. Il percorso ci ha portati al trapianto e alle cure chemioterapiche: il risultato del primo ciclo è stato molto positivo, abbiamo ottenuto la remissione completa. Poi è partita la caccia al donatore dopo i familiari, è stato preso uno da registro. Conoscendo Sinisa ho sentito un affetto trasversale da tutti e lui vede cose in positivo, penso sia il lato migliore di lui: siamo felici di averlo restituito in ottima forma.

Subito dopo sono arrivate le parole della dottoressa Bonifazi che ha prima spiegato le modalità di un trapianto di midollo.

Siamo soddisfatti ma occorre cautela, i primi 100 giorni sono fondamentali perché ricostruiremo un sistema immunitario. Il ritorno alla vita normale avverrà gradualmente e valuteremo ogni volta cosa lasciargli fare. Ma anche se avrà limitazioni non sarà fermato il suo spirito indomito.

Infine Mihajlovic ha ripreso la parola: