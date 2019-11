In casa blaugrana si interrogano sull'ennesimo infortunio del francese.

Ancora problemi muscolari. Non c’è pace per Ousmane Dembélé. Il giocatore del Barcellona ha alzato bandiera bianca al 25' del match di Champions League vinto 3-1 contro il Borussia Dortmund al Camp Nou. Si è procurato una lesione al bicipite femorale che vuol dire almeno un mese di stop. Si tratta del sesto infortunio del 2019, il terzo da inizio stagione.

In casa blaugrana sono sconsolati. Anche perché Ousmane, dopo anni di vita sregolata, sembra abbia messo la testa a posto e abbia deciso di vivere da atleta professionista. Troppa PlayStation, ritardi agli allenamenti e una cattiva alimentazione lo portavano a subire diversi infortuni. Ma ora la musica è cambiata, perché il francese, aiutato anche dal suo agente, si è impegnato per voltare pagina.

Oggi effettuerà nuovi controlli alla coscia, ma di sicuro salterà le sfide di campionato contro il Real Madrid e l’Atletico. Sarà out anche in Champions League contro l’Inter il prossimo 10 dicembre. L’agente ha parlato con lo staff del Barcellona per capire il motivo dell'ennesimo infortunio.

L'ennesimo infortunio per Ousmane Dembélé da quando è al Barcellona. Si ferma così per la terza volta in stagione, la sesta da gennaio in poi. Per i precedenti infortuni si dava la colpa alla vita del giocatore, spesso sregolata tra poche ore passate a letto (per colpa dei videogiochi) e un’alimentazione poco sana. Ma da un po’, come evidenzia Marca, lo stile di vita del francese è cambiato. L’agente Sissoko si è trasferito a Barcellona per stare dietro al calciatore. E infatti nelle ultime settimane l'ex Dortmund si è sempre allenato bene e con regolarità, facendo anche esercizi specifici per evitare ricadute. Ecco perché questo nuovo stop ha sorpreso il club.

Ieri c’è stata una riunione negli uffici della società tra Sissoko, il direttore tecnico Abidal e i medici per capire la ragione di questo infortunio. Ne è venuta fuori una sola risposta: l'eccessiva intensità in allenamento. Oggi sono previsti nuovi controlli clinici, di sicuro Dembélé resterà fuori per un mese e più. Cercherà di rientrare per la Supercoppa di Spagna prevista a gennaio.