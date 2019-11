Le parole del tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia.

di Redazione Fox Sports - 29/11/2019 12:13 | aggiornato 29/11/2019 17:18

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sentitissima sfida contro il Brescia:

I derby sappiamo tutti che sono partite diverse, che esulano dal contesto della classifica. C’è un’attesa particolare. È una gara a sé, bisogna interpretarla bene. Per noi è una partita importante perché abbiamo bisogno di ritornare a marciare al meglio anche in campionato: veniamo da delle buone prestazioni che però non sono state accompagnate anche dai risultati. Attraversiamo però un buon momento. Non è facile, infatti, uscire da una partita molto tirata con la Juventus e ripetere la prestazione dopo pochi giorni con la Dinamo. Vuol dire che la squadra sta bene, anche sotto l’aspetto fisico e atletico. Arriviamo da queste due gare con una buona spinta. Però sappiamo che le sfide di campionato hanno mille risvolti e tranelli

Sul Brescia:

Non stanno vivendo un gran momento di risultati, ma questo può essere anche un pericolo. Conviene concentrarci su noi stessi e sulla possibilità di fare una buona gara. Nei derby ti devi calare con la massima umiltà, se ragioniamo guardando la classifica commettiamo un errore

Su Balotelli:

Non so se ci sarà, è un problema del Brescia. Ci prepariamo sia se ci sarà, sia no. La sua scelta di cuore di giocare a casa sua a me è piaciuta tantissimo, anche in ottica Nazionale, poi ovviamente incidono i risultati. Il suo valore non si discute, magari non sempre riesce a tirarlo fuori

