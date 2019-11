Gunners sconfitti in casa dall’Eintracht Francoforte mentre i Red Devils hanno addirittura perso in Kazakistan: lo spagnolo è stato esonerato, il norvegese quasi.

di Alberto Casella - 29/11/2019 13:16 | aggiornato 29/11/2019 13:21

C'è un filo che unisce Londra e Manchester, anzi l'Arsenal e il Manchester United, un filo che lega insieme le panchine delle due squadre. Ancor di più dopo le due sconfitte di ieri sera in Europa League. Per quanto, in effetti, le due battute d'arresto comportino conseguenze diverse nell'economia dei rispettivi gironi - entrambe sono al momento prime ma i Gunners non sono ancora nemmeno certi della qualificazione, a differenza dei Red Devils - per tutte e due si è trattato dell'ennesima dimostrazione di inaffidabilità e di inadeguatezza.

Motivo per cui Unai Emery è stato esonerato e Ole Gunnar Solskjaer potrebbe fare a breve la stessa fine. Malinconicamente al fondo della parte sinistra della classifica di Premier League, dietro anche a club come Wolverhampton, Sheffield e Burnley che dispongono di budget nemmeno lontanamente paragonabili a quelli faraonici di cui godono loro, Arsenal e Manchester United avrebbero avuto bisogno di una boccata d'ossigeno dal giovedì di Europa League. E invece sono arrivate due mazzate.

Non è più tempo di sorrisi per Solskjaer

Salta la panchina dell'Arsenal, ora quello dello United?

Ai Gunners sarebbe bastato un pareggio casalingo con l'Eintracht Francoforte - già sconfitto 0-3 in Germania - per blindare contemporaneamente qualificazione e primo posto nel girone e invece all'Emirates è andato in onda un vero e proprio Emery-Nightmare. In vantaggio con Aubameyang nei minuti di recupero del primo tempo, infatti, gli uomini dell'ormai ex tecnico basco si sono fatti raggiungere e superare dalla doppietta di Kamada a cavallo dell'ora di gioco e non hanno mostrato capacità - o volontà? - di reazione. Ora dovranno giocarsi la qualificazione all'ultimo turno sul campo dello Standard Liegi, terzo ma sconfitto 4-0 all'andata.

Emery non è riuscito a scuotere i suoi, sconfitti in casa dall'Eintracht Francoforte

Intanto, senza averne vissuto i trionfi del passato, Emery aveva già raggiunto, nei sentimenti dei tifosi dell'Arsenal, il "gradimento" dell'ultimo Wenger. All'Emirates, infatti, si sono sprecati i cartelli di biasimo, nei quali il nome del suo predecessore è stato sostituito dal suo: Emery out, che è diventato anche uno degli hashtag più in voga del momento. E per quanto il tecnico abbia provato a ostentare positività e ottimismo - "Ho visto progressi nel gioco" - la sua è fine è ufficialmente arrivata e ora il suo posto sarà preso dal tecnico ad interim Ljungberg.

1K RETWEETS will kick Unai Emery's ass out of Arsenal's Emirates... #EmeryOut pic.twitter.com/QTYZwjbKr6 — #EmeryOut (@BBobants) November 29, 2019

Se la Londra a tinte Gunners piange, di sicuro non ride nemmeno la Manchester in red. La scelta di Solskjaer di presentarsi ad Astana con una formazione quantomeno bizzarra - fra i pali c'era terzo portiere Grant, poi un manipolo di ragazzini discutibilmente mandati allo sbaraglio, guidati solo da Lingard e Shaw e con una panchina che sembrava un kinderheim - è stata punita dai padroni di casa che hanno vinto in rimonta, dopo che nelle prime 4 partite non erano riusciti a totalizzare ancora nemmeno un punto.

FACT! Ole Gunnar Solskjaer must be sacked by United. https://t.co/mR5sC8rCMw — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@UtdStandard) November 28, 2019

Con tutto il rispetto per i ragazzi di Grygorchuk, una sconfitta in Kazakistan rimarrà per sempre negli annali del Manchester United. Per evitarla, uno come Ferguson avrebbe probabilmente schierato i migliori, o quasi, mentre la scelta di Ole è parsa a tutti ai limiti dell'incoscienza. E se il motivo era far riposare i titolari in vista della partita di domenica in Premier League, è meglio che non andiate a consultare il calendario. Nessun big match in vista, niente Liverpool o Manchester City in arrivo: sempre con rispetto parlando, infatti, al Theatre of Dreams arriva l'Aston Villa. Anche Solskjaer, insomma, sembra davvero alla frutta.