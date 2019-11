L'Arsenal rompe gli indugi ed esonera Emery, decisiva la sconfitta in Europa League contro l'Eintracht. I Gunners non partivano così male da 27 anni.

di MarcoValerio Bava - 29/11/2019 11:42 | aggiornato 29/11/2019 11:51

Unai Emery è stato esonerato dall'Arsenal. L'allenatore spagnolo paga la sconfitta maturata all'Emirates, in Europa League, contro l'Eintracht Francoforte e che rimette in discussione la qualificazione ai sedicesimi di finale di Lacazette e compagni. Ma a pesare è stato soprattutto il peggior avvio in campionato dal 1992 a questa parte. Mai l'Arsenal aveva iniziato così male in tempi recenti.

La squadra del Nord di Londra è ottava in Premier, lontana ben otto punti dalla zona Champions e diciannove lunghezze dal Liverpool capolista. In queste prime tredici giornate sono arrivate solo quattro vittorie, ma a latitare è stato in particolare il gioco.

L'Arsenal non ha mai mostrato fin qui una vera identità di gioco, facendo una gran fatica a imporsi. I numeri del resto sono impietosi: nelle 13 gare di Premier, i Gunners hanno segnato solo 18 gol e ne hanno incassati invece diciannove. Con uno sconfortante -1 nella differenza reti. Emery era arrivato all'Emirates per sostituire una leggenda come Wenger, ma non è mai riuscito ad attecchire con le sue idee. La scorsa stagione era stata altresì deludente, con la mancata qualificazione in Champions a peggiorare ancor di più il bilancio. Ieri, contro l'Eintracht, il pubblico dell'Emitates si è scagliato contro l'allenatore, chiedendone a gran voce l'esonero.

Arsenal, ora tocca a Ljungberg

Arsenal, ora caccia al sostituto di Emery: Ljungberg si gioca le sue carte

Ora si apre la caccia al nuovo tecnico che possa sostituire l'ex Siviglia. Il sogno dei dirigenti è quello di portare dalla parte biancorossa del North London Mauricio Pochettino. Impresa non facile, per non dire quasi impossibile. Il nome in pole in questo momento è quello di Fredrik Ljungberg ex bandiera dell'Arsenal, attualmente secondo di Emery ed ex capo allenatore dell'Under 23 dei Gunners.

Lo svedese pare davvero il candidato numero uno a raccogliere l'eredità di Emery e se dovesse essere lui il prescelto avrebbe la possibilità di giocarsi le sue carte per rimanere in sella fino a fine stagione. Un po' come accadde a Solskjaer lo scorso anno allo United.

Intanto però va registrata la fine dell'avventura di Emery che si conclude dopo 78 partite, condite da 43 vittorie, quindici pareggi e venti sconfitte con una media di 1,85 punti a partita.