"Annulla questo, annulla questo!". Così Lele Adani ha commentato su Sky Sport il gol del 2-1 di Romelu Lukaku nel match di Champions League vinto 3-1 dall'Inter in casa dello Slavia Praga. Una telecronaca, fatta con Riccardi Trevisani, che secondo alcuni sarebbe stata esagerata per toni e modi. Proprio di questo ha parlato lo stesse Adani a La Gazzetta dello Sport:

Se ho esagerato? No, nelle partite ci sono momenti in cui le palpitazioni sono alte, attimi in cui tutto quello che hai preparato dal punto di vista tattico non conta più. L’emozione prevale su tutto. Capita soprattutto in Champions, certo, perché le notti che si vivono sono speciali. Per esempio raccontare le grandi rimonte e non emozionarsi è davvero difficile. C’è una fase in cui si cerca di spiegare come gli allenatori preparano le partite e io è come se stessi su due panchine. E poi c’è la partita e quello che succede ti coinvolge. Anche perché cerco di mettermi anche dalla parte di chi sta sul divano. E mi immagino che la gente a casa di fronte a certe situazioni si scateni. Lukaku meritava di segnare dopo il gol annullato. E poi dietro certi giocatori ci sono dietro delle storie incredibili: ragazzi che dalla povertà assoluta arrivano al successo. E meritano di essere raccontate con entusiasmo