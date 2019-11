Stando agli altri dettagli raccolti dai giornalisti di ESPN, quello contro Cerrone non è l'unico incontro per cui McGregor ha firmato con UFC: l'irlandese ha infatti messo la firma su un accordo che lo vedrà tornare più volte nell'ottagono durante il 2020. Intanto il match con Cowboy alla T-Mobile Arena sarà a 170 libre (la terza della carriera di Notorious) e lo vedrà rimettere i guantoni dopo più di un anno e dopo l'annuncio del ritiro fatto sui social e a cui pochi credevano.

Dopo tante voci in queste settimane, è arrivato finalmente l'annuncio ufficiale: Conor McGregor torna a lottare nell'ottagono UFC e The Notorious combatterà il prossimo 18 gennaio sfidando Donald Cerrone.

