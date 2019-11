Il telecronista e il commentatore tecnico di Sky Sport sono letteralmente impazziti al gol del momentaneo 2-1 dell'attaccante belga.

5 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 07:26 | aggiornato 28/11/2019 07:30

L'Inter ha vinto 3-1 sul campo dello Slavia Praga nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. A segnare per i nerazzurri sono stati Lautaro Martinez (doppietta) e Romelu Lukaku, che ha confezionato anche due assist e si è visto annullare due reti. Quella convalidata, arrivata all'81', è valsa il momentaneo 2-1 per i Conte boys e ha fatto impazzire tutti. Dai giocatori in campo, che sono corsi ad abbracciare il loro compagno di squadra, alla panchina, con Conte che ha urlato per diversi minuti. Senza dimenticare Riccardo Trevisani e Lele Adani che hanno commentato la partita per Sky Sport. Mentre Lukaku si avviava verso la porta sguarnita dopo aver saltato il portiere dei cechi Kolar, il telecronista e il commentatore tecnico si sono lasciati andare a un urlo liberatorio. "Annulla questo, annulla questo!", ha detto Adani riferendosi al gol precedentemente annullato col VAR e "trasformato" in un rigore per i padroni di casa. Una telecronaca, questa, che per enfasi ha ricordato a molti quella del gol di Vecino in Inter-Tottenham della passata stagione.