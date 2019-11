Due assist, un gol e altri due annullati dal VAR. Romelu Lukaku ha letteralmente trascinato l'Inter nel match di Champions League vinto 3-1 sul campo dello Slavia Praga. Per lui però non è stata una serata di soli sorrisi.

Purtroppo il belga è stato vittima di cori razzisti, a cui ha replicato portandosi le mani alle orecchie, sia dopo il primo gol di Lautaro Martinez sia dopo la rete del momentaneo 2-0 poi annullata dal VAR. A fine partita Lukaku si è sfogato ai microfoni di Esporte Interativo:

Lo avevo già detto quando ero in Nazionale, la Uefa dovrebbe fare qualcosa perché siamo nel 2019 e non è possibile succedano ancora queste cose negli stadi. In questa partita sono stato vittima di cori razzisti due volte, non solo al momento del gol ma anche in occasione della prima rete di Lautaro Martinez. Per quanto mi riguarda queste sono persone cattive. Così si dà anche un brutto esempio anche ai bambini. Aspetto che la Uefa intervenga

Lukaku era stato già vittima di cori razzisti a Cagliari, in occasione della seconda giornata di Serie A. Su Instagram scrisse:

Molti giocatori nell’ultimo mese hanno subito insulti razzisti. È successo anche a me. Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione. I social media devono funzionare meglio, così come le società, perché ogni giorno si vedono commenti razzisti sotto i post delle persone di colore. Se ne parla da anni, ma non si è ancora fatto nulla. Signore e signori, è il 2019, invece di andare avanti stiamo andando indietro. In quanto calciatori dobbiamo essere uniti e prendere una posizione su questa questione, per far sì che il calcio resti un gioco pulito e divertente per tutti