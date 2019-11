Il "record" è stato registrato dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo: nessuno ha una media punti più bassa.

di Marco Ercole - 28/11/2019 13:12 | aggiornato 28/11/2019 13:17

Dopo la sconfitta per 2-0 con lo Zenit San Pietroburgo, il Lione ha complicato la sua qualificazione per le fasi a eliminazione diretta della Champions League. La squadra francese ha palesato nuovamente tanti limiti in questo torneo, stesso discorso per il suo allenatore Rudi Garcia.

I numeri sono impietosi nei confronti dell'ex tecnico della Roma, che evidentemente ha un pessimo rapporto con la massima competizione europea. Come riportato dalla statistica di Opta Jean, infatti, il francese è diventato il peggiore allenatore della storia della Champions League tra quelli con almeno 20 panchine all'attivo.

Champions League, Rudi Garcia è il peggior allenatore della storia

Lui ne ha disputate 27 in totale sulle panchine di Lille, Roma e Lione, vincendo in appena 5 occasioni. La sua media è di 0,85 punti a partita, un dato che nessuno è riuscito a superare (in negativo) nella storia del torneo che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie.

Rudi Garcia è subentrato a Sylvinho nel corso di questa stagione e sebbene in Ligue 1 sia riuscito a portare la squadra nei posti che garantiscono la qualificazione in Europa, in Champions League sta complicando vistosamente il cammino del club. Considerata la sua media e la sua storia, però, forse era lecito aspettarsi qualche problemino di troppo sotto questo punto di vista...