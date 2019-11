Napoli, Mertens e l'allusione a multe e silenzio stampa

Van Dijk non ci sta: "Non cado senza motivo, era fallo di Mertens"

Van Dijk non ci sta: "Non cado senza motivo, era fallo di Mertens"

#Mertens , tra il serio ed il faceto, dribbla i microfoni in mixed zone dopo #LiverpoolNapoli : "Dries, una battuta? Non posso, sennò... pagano!". Chiaro il riferimento al silenzio stampa ed alle recenti sanzioni inflitte dalla società pic.twitter.com/lYKymkUhuW

D'altronde quello che è successo a Elmas ha fatto scuola e, oltretutto, le parole del giocatore macedone erano arrivate dal ritiro della nazionale. Se già quelle non erano andate bene alla dirigenza del Napoli , insomma, figuriamoci cosa sarebbe potuto capitare se Mertens avesse concesso un'intervista nel post partita di ieri. Meglio non rischiare, decisamente.

Quando i giornalisti presenti in mixed zone gli hanno chiesto una battuta sul match, infatti, l'attaccante belga ha risposto così : "Non posso... Sennò... pagano...", mimando il gesto dei soldi. Il riferimento alle potenziali multe in caso di violazione del silenzio stampa imposto dalla società è chiaro.

Come spiegato da Ancelotti anche da parte del presidente De Laurentiis ci sono stati dei segnali distensivi, presto ci sarà un incontro per parlare e confrontarsi. Meglio però evitare di rischiare, avrà pensato giustamente Dries Mertens , al termine della partita di Champions League giocata ieri sera contro il Liverpool.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK