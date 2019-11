Napoli, Allan furioso per la multa. E domani ADL incontra la squadra

Il brasiliano tra i più arrabbiati per la multa ricevuta: la sua è la più salata insieme a quella del capitano Insigne. E intanto domani De Laurentiis incontrerà tutta la squadra.

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 17:01 | aggiornato 28/11/2019 17:06

Insieme al capitano Lorenzo Insigne ha ricevuta la multa più salata pari al 50% lordo dello stipendio mensile. Allan non ci sta, è furioso per il provvedimento voluto fortemente dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Le raccomandate - inviate dallo studio dell’avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del club azzurro - sono arrivate nella giornata di mercoledì, appena prima di affrontare il Liverpool nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Le hanno ricevute tutti a eccezion fatta di Malcuit, infortunato e dunque assente in quel fatidico post-partita di Napoli-Salisburgo, quando la squadra decise autonomamente di interrompere il ritiro.

Come detto il centrocampisto brasiliano, perché considerato uno dei "capi" della rivolta e per il faccia avuto con De Laurentiis junior negli spogliatoi, ha ricevuto con Insigne la punizione più dura e rischia di rinunciare a circa 250mila euro. A calmarlo in queste ore ci sta provando il direttore sportivo Giuntoli, che vuole ricordare a tutti quale sia il bene primario: il Napoli.

Proprio per riportare serenità nell'ambiente andrà in scena domani un incontro tra società e giocatori in quel di Castel Volturno. Saranno tutti presenti: il presidente Aurelio De Laurentiis, il ds Cristiano Giuntoli, l'ad Andrea Chiavelli, il tecnico Carlo Ancelotti e i giocatori. Un meeting per ricompattare il gruppo e cercare di ottenere il massimo da questa stagione. Poi a fine anno sarà rivoluzione e tanti big saranno ceduti. Ma è ancora troppo presto per fare bilanci: c'è un'intera annata ancora da giocare.