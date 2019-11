L'ex ct della Spagna ha convocato una conferenza stampa per rispondere alle accuse: "Spero possa vincere l'Europeo ma la sua decisione mi ha shockato".

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 18:46 | aggiornato 28/11/2019 18:51

Nella giornata di ieri Luis Enrique si è ripresentato ufficialmente in conferenza stampa come commissario tecnico della Spagna e ha attaccato duramente il suo ex vice, Robert Moreno, che dopo la tragica scomparsa della figlia dell'asturiano ha guidato la selezione iberica conquistando il pass per i prossimi Europei.

Moreno è stato sleale - ha dichiarato Luis Enrique - e io non posso volere una persona così nel mio staff. L'ambizione cieca per me non è una virtù ma un difetto. Sono io che ho deciso di mandarlo via, non la Federazione: forse non sarò l'eroe in questo "film" ma non sono neanche il cattivo

Oggi è arrivata la replica immediata di Robert Moreno che ha convocato una conferenza stampa e ha dichiarato.