Mbappé resta qui al 100%. La trattativa per il rinnovo (ha un contratto in scadenza nel 2022, ndr)? Vedremo più avanti...

Mbappé andrà al Real Madrid. Non so quando questo avverrà, ma credo che sia una cosa inevitabile

Vadim Vasilyev non ha dubbi su quale sia il futuro di Kylian Mbappé. L'ex vicepresidente del Monaco, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese Le Parisien, ha parlato così dell'attaccante del PSG:

