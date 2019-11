Il difensore brasiliano è stato operato in Svezia per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 17:56 | aggiornato 28/11/2019 18:00

Leo Duarte non sarà a disposizione di Stefano Pioli per i prossimi 3-4 mesi. Il difensore del Milan, che in stagione ha collezionato 5 presenze in campionato, si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico in Svezia per la frattura del calcagno e dovrà ora rispettare un lungo stop. Di seguito il comunicato del club rossonero:

AC Milan comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia).

L'operazione, che risulta perfettamente riuscita, è stata eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni. I tempi di recupero, come detto, si aggirano attorno ai 3-4 mesi.