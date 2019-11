Il centrocampista francese, alle prese con un infortunio alla caviglia, ha fatto ritorno a Manchester dopo essersi curato a Miami.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 18:24 | aggiornato 28/11/2019 19:30

Il ritorno di Paul Pogba si avvicina sempre di più. Il centrocampista del Manchester United ha appena rimesso piede in Inghilterra dopo aver trascorso le ultime settimane a Miami, dove ha fatto tappa per recuperare dall'infortunio alla caviglia che gli ha fatto perdere buona parte della stagione.

Il classe 1993 è ai box dallo scorso 30 settembre, giorno in cui Red Devils pareggiarono 1-1 con l'Arsenal. Poi è iniziato un calvario che fortunatamente per Solskjaer sta per finire. Su Instagram l'ex Juventus, che in stagione ha collezionato 6 presenze e 2 assist, ha ringraziato lo staff medico che si è preso cura di lui.

Ora il suo obiettivo è tornare in fretta al top della forma per dare una mano allo United che non se la passa benissimo. Già, perché se in Europa League Rashford e compagni hanno già strappato il pass per i sedicesimi, in Premier League occupano la nona posizione a -2 dal Liverpool capolista e a -9 dal Chelsea quarto.