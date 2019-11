Dopo l'1-1 tra Liverpool e Napoli nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato così nel post-partita il tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che ha svelato di aver ricevuto in estate un regalo dal collega Carlo Ancelotti:

Carlo Ancelotti è una delle migliori persone che io abbia incontrato nel calcio. Questa è la terza volta che affrontiamo il Napoli in stagione, dopo l'amichevole a Edimburgo e l'andata di Champions. Ho un piacevole ricordo di quella volta in Scozia: Ancelotti mi regalò una buona bottiglia di vino con un bigliettino, nel quale c'erano i complimenti per quanto abbiamo fatto la scorsa stagione. Devo dire che sono rimasto senza parole quando me l'ha data, e non è una cosa che mi succede spesso, come sa chi mi conosce bene

Poi sulla partita:

Chiaramente avremmo voluto chiudere il discorso qualificazione. Loro però sono andati in vantaggio e dopo hanno lottato, poi si è fatto male anche Fabinho. Non è stato il solito Napoli, si sono difesi con tutto il cuore, dovevamo aumentare la pressione. Abbiamo fatto troppi cross, dovevamo attaccare in modo diverso. Abbiamo faticato anche in casa loro, soffriamo sempre contro di loro perché sono forti. Nonostante questo l’anno scorso li abbiamo battuti, quest’anno no. Mi aspettavo questo Napoli: forse non è il loro momento migliore ma è una squadra intelligente, che si adatta. Se fosse stato un incontro di boxe chi avrebbe vinto? Se avessi sfidato Carlo comunque avrei voluto vincere perché sono un po' più giovane! Da Ginevra non c’è stata occasione di risentirci ma gli faccio un in bocca al lupo per il resto della stagione. Penso che anche lui lo faccia a me