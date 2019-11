Negli ultimi dieci anni gli introiti di Bundesliga, Liga e Premier sono cresciuti al doppio della velocità rispetto ai nostri. E sta per raggiungerci anche la Ligue 1

0 condivisioni

di Franco Borghese - 28/11/2019 15:46 | aggiornato 28/11/2019 15:51

Un problema serio che rischia di rendere la Serie A un campionato limitato. La differenza dei ricavi tra la Lega italiana e gli altri top campionati in Europa aumenta sempre di più. Nove anni fa la Premier League ci aveva staccato, ma si riuscivano ancora a tenere a debita distanza tutti gli altri. Sei anni fa, gli inglesi ci avevano doppiato, mentre spagnoli e tedeschi ci facevano sentire il fiato sul collo, ma restavamo pur sempre secondi. Ora la situazione è precipitata. E bisogna correre ai ripari.

Oggi gli introiti televisivi di Premier League e Liga non sono nemmeno paragonabili a quelli della Serie A, superata anche dalla Bundesliga e ormai tallonata perfino dalla Ligue 1, un tempo la periferia del calcio europeo. Addirittura i francesi, dalla prossima stagione, ci affiancheranno. Ormai oltralpe dalla commercializzazione dei diritti televisivi incassano quanto i club italiani e molto meno rispetto agli altri grandi competitor.

Non un caso quindi che l’ultima coppa europea sollevata al cielo da una società italiana (vale a dire la Champions League vinta dall'Inter) risalga proprio a nove anni fa. Il dato dei ricavi dei diritti televisivi, insomma, si riflette tristemente sul campo. Prima negato, poi minimizzato, oggi il ridimensionamento del calcio italiano è sotto gli occhi di tutti. In Europa League il Torino è stato eliminato prima ancora della fase a gironi, la Lazio uscirà verosimilmente al primo turno e anche la Roma sta faticando. In Champions League, al momento, tolta la Juventus (già qualificata da prima), rischiamo di perdere l'Atalanta e l'Inter, che per avere la certezza di qualificarsi dovrà battere il Barcellona (è invece messo meglio il Napoli).

Le squadre della Serie A in Europa faticano tremendamente: colpa anche dei pochi ricavi TV

Serie A, c'è un problema con i ricavi televisivi

Negli anni Novanta dominavamo, nel primo decennio del Duemila abbiamo detto la nostra, poi siamo spariti dai radar. Nell’ultimo decennio il fatturato della Serie A è cresciuto, ma senza esagerare, mentre quelli degli altri grandi campionati europei sono letteralmente schizzati. Non è tutta colpa dei diritti televisivi (abbiamo perso terreno anche su sponsorizzazioni, merchandising e ricavi da stadio), ma in larga parte sì. La Premier League, rispetto a 10 anni fa, è passata da 937 milioni a 3,3 miliardi annui, vale a dire un incremento del 242,5%. La Liga è passata da 638 milioni a 2 miliardi (+ 222,4%) la Bundesliga da 465 milioni a 1,4 miliardi (+ 201%), la Serie A da 682 milioni a 1,3 miliardi, +101,6%. Negli ultimi sei anni, inoltre, analizzando la crescita sempre in termini percentuali, lo scatto dei nostri concorrenti per quel che riguarda i ricavi dei diritti TV è ancora più evidente.

Vota anche tu! Una squadra italiana vincerà una coppa europea entro il 2025? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Una squadra italiana vincerà una coppa europea entro il 2025? Condividi



Sul mercato straniero facciamo fatica: dal 2013 a oggi, i nostri diritti all’estero sono cresciuti del 317%, quelli francesi del 320%, i tedeschi del 452%, gli spagnoli del 627%. Quasi il doppio dei nostri. Poco rassicuranti le indiscrezioni relative al prossimo bando televisivo in Italia: Sky, si sussurra, offrirebbe il 25% in meno. Mediapro promette di mantenere le cifre attuali, ma non offre sufficienti garanzie. L’assemblea è spaccata, come al solito. E il calcio italiano ha l'ennesimo problema serio da affrontare.