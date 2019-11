Chelsea in ansia per Abraham: l'attaccante esce in barella

Trovo la tua domanda tendenziosa. Sono un professionista del calcio, non vivo in un mondo di teppisti.

Nouari Khiari, un altro membro dell'entourage di Kante che si occupa dei suoi diritti di immagine, ha confermato la storia, dicendo che ha viaggiato a Londra nel maggio 2017 per discutere della minaccia di morte ricevuta da Abdelkarim Douis. Nella sua testimonianza, Khiari ha affermato di aver ricevuto una minaccia di morte da Douis, che ha affermato di avere "squadre" di "russi e albanesi che pago per fumare e che voglio".

Tutti coloro che sono coinvolti nell'incidente hanno negato qualsiasi illecito a Mediapart, con Kante che ha insistito sul fatto di non essere mai stato manipolato dai criminali. In una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati, il giocatore ha spiegato:

Mio fratello ha concluso, è stato derubato... Ti do una scelta. Lavora con un avvocato e chiudi la collaborazione con l'altro... (Karim Douis, ndr). Ascolta, non sto scherzando. O risolvi il problema, o abbatterò Karim Douis. Punto e basta.

La sua permanenza in Rueil-Malmaison nel marzo 2017 si è trasformata in un incubo. N'Golo Kante era circondato da un numero di uomini. Tra questi due fratelli di Nanterre (un altro sobborgo di Parigi, ndr) che hanno minacciato di uccidere l'agente del giocatore se non lo avesse licenziato.

Quest'ultimo aveva ricevuto una commissione di 4 milioni di sterline dal Chelsea, che era stata versata su un conto in Jersey (un'isola posta nel Canale della Manica che fa parte del Baliato di Jersey), dove Kante aveva anche aperto una società offshore. Il problema è nato quando Rachid Saadna (che era stato consulente di Kante in passato) ha richiesto una parte di questa commissione.

Il manager è stato minacciato di morte dai precedenti procuratori del giocatore francese per via di alcune commissioni.

